Incidente stradale nel pomeriggio di oggi nella periferia di Latina, in strada Cerreto la Croce, dove due automobili, una Fiat Panda e una Ford Fiesta, sono carambolate a bordo strada dopo essere entrate in collisione tra loro. Le due automobiliste, entrambi donne della zona, sono state soccorse da un'ambulanza del servizio 118, ma non hanno richiesto il trasporto in ospedale: a parte contusioni e abrasioni, sono praticamente illese.

Stando a una prima ricostruzione della Polizia Locale, intervenuta per i riscontri del caso dopo un primo intervento della Squadra Volante della Questura, le due vetture viaggiavano in direzioni opposte e sono entrate in collisione in maniera frontale laterale, complice la carreggiata stretta.

A causa dell'impatto la Fiat Panda ha toccato la banchina, poi probabilmente nel tentativo della conducente di tenersi in carreggiata, si è girata su se stessa finendo per ribaltarsi su un fianco sul lato opposto della strada. La Ford Fiesta invece ha proseguito la marcia, deviando verso sinistra nella scolina, dov'è rimasta in bilico.