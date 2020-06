Incidente stradale nel pomeriggio di ieri in via Sant'Angelo, località Venticinque Ponti, nel territorio comunale di Gaeta. Erano all'incirca le 17 quando, per cause da accertare, una Fiat Panda guidata da una donna del posto, con a bordo due bambini, ha urtato contro la ringhiera di sicurezza della strada andando a finire ribaltata nella zona sottostante, nel letto di un piccolo canale privo di acqua.

A prestare i primi soccorsi ai tre occupanti della vettura sono stati alcuni residenti.

Immediato l'arrivo di un'ambulanza che ha provveduto a trasferire la donna e i due bambini, sembra senza serie ferite, all'ospedale Dono Svizzero di Formia. Sul posto sono sopraggiunti una pattuglia della polizia locale e i vigili del fuoco di Gaeta che hanno messo in sicurezza la Panda essendo alimentata a gas.