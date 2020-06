La Municipale, invece, ha sottoposto l'automobilista, uno straniero della zona, ai test per verificare il suo stato psicofisico.

L'uomo, un 52enne del posto, ha sbattuto violentemente ed è rimasto ferito: l'automobilista si è fermato a prestare soccorso e poco dopo sul posto è arrivata un'ambulanza. Date le condizioni del centauro è stato richiesto l'intervento dell'elisoccorso, atterrato in un vicino campo: l'uomo è stato portato al policlinico "Agostino Gemelli" di Roma ed è stato ricoverato in prognosi riservata.

Un grave incidente stradale si è verificato oggi pomeriggio a Nettuno, in via Selciatella, nella zona della Campana: con una dinamica al vaglio della polizia locale, un'auto e una moto si sono scontrate fra loro e un centauro è finito a terra.

