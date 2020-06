Nella giornata di ieri, a Sabaudia, i carabinieri del locale Comando Stazione, nel corso di un servizio di controllo del territorio, traevano in arresto in flagranza di reato D.A. 45 enne del luogo, il quale a bordo della propria moto Suzuki gsxr 1000, veniva fermato e trovato in possesso di un involucro occultato sotto la sella, contenente la somma in contanti di 8.500 euro.

La successiva perquisizione domiciliare consentiva rinvenire all'interno dell' abitazione altri 2.000 euro, mentre all'interno dell'attiguo garage venivano rinvenute 3 buste termo saldate, occultate all'interno di un barattolo contenente complessivamente 430 grammi di cocaina, nonché materiale vario per il confezionamento e la pesatura di precisione.

La sostanza stupefacente e la somma in denaro ritenuta provento di pregressa attivita' delittuosa sono state sottoposte a sequestro. L'arrestato e' stato associato alla casa circondariale di Latina.