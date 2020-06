Precipitazioni sparse e diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, oltre che grandinate e forti raffiche di vento. Questo è quanto attende per la giornata di domani l'intera regione Lazio, come riportato dall'allerta meteo diffusa dal Sistema di Protezione Civile Regionale per la giornata di domani.

Anche la provincia di Latina sarà colpita dall'ondata di maltempo, che perdurerà per 18 o addirittura 24 ore, secondo le previsioni.