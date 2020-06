Tentano il furto in un'azienda agricola di Fondi, in via Goffa, e poi, una volta scoperti, sparano in aria durante la fuga per dissuadere un vigilante del Corpo vigili giurati dall'inseguirli.

È quanto accaduto nella notte fra sabato e domenica e ora sull'episodio sono in corso accertamenti da parte delle forze dell'ordine, che – sia carabinieri che polizia – in una manciata di minuti hanno raggiunto il posto una volta lanciato l'allarme. Ad agire a quanto pare almeno sei persone, che prima di scappare hanno lanciato anche alcune cassette di plastica trovate a terra contro l'auto di servizio.

I colpi si presume siano stati esplosi con un fucile o una scacciacani non essendo stati trovati bossoli. Sull'accaduto indagano i carabinieri