Tragedia nel tardo pomeriggio a Fondi in via Sugarelle, dove ha perso la vita a causa di un incidente stradale un ragazzo di 19 anni del posto.

Il giovane viaggiava in sella a uno scooter 50, poi – per cause ancora in fase di ricostruzione da parte dei carabinieri della Tenenza – lo scontro con un furgone. Il personale del 118 intervenuto sul posto non ha potuto fare altro che constatare il decesso del ragazzo.

La dinamica di quanto accaduto è invece al vaglio dei militari dell'Arma di Fondi, coordinati dalla Compagnia di Terracina. Seguiranno aggiornamenti