Il primo caso è stato registrato nel Comune di Sezze, dove sono stati recuperati dai soccorritori acquatici due cani da caccia finiti in un laghetto. Il secondo caso ad Aprilia, dove è stato salvato un cane precipitato in un fossato.

Due distinte operazioni di salvataggio, per tre cani in totale portati al sicuro. È successo oggi, a Sezze e ad Aprilia, dove il personale dei vigili del fuoco ha salvato la vita a tre cani.

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli