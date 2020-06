Grave incidente stradale stasera in via del Lido, poco prima della rotatoria all'incrocio con strada Nascosa. Per cause al vaglio della Polizia Stradale, una Volkswagen Passat guidata da un romeno di 24 anni ha sbandato e invaso la corsia opposta, centrando in pieno una Fiat Punto che viaggiava in direzione opposta verso il centro città.

Nel violentissimo scontro frontale a riportare la peggio è stato lo straniero, trasportato d'urgenza presso il pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria Goretti, è stato ricoverato in prognosi riservata. Ferita anche l'altra automobilista, una donna di 38 anni di Latina, trasportata invece presso l'ospedale ortopedico Icot. Soccorsa in codice giallo anche la donna che viaggiava in auto col romeno.

Durante i rilievi è stata necessaria la chiusura di via del Lido con l'ausilio della Squadra Volante della Questura.