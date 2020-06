È stato pubblicato pochi minuti fa, dalla Asl di Latina, il bollettino aggiornato sull'emergenza Coronavirus nel territorio. Rispetto alla giornata di ieri, non si registrano nuovi casi positivi e non si registrano nuovi decessi.

In totale, dall'inizio dell'emergenza

Positivi: 547

Guariti: 425

Dceduti: 34

Attualmente positivi: 88 (di cui 61 a domicilio)

"Si raccomanda ai cittadini di tutta la provincia di rispettare rigorosamente le disposizioni ministeriali in materia di mobilità delle persone - si legge nella nota dell'Azienda Sanitaria - Allo stesso modo occorre rispettare rigorosamente quanto stabilito in materia di rispetto delle distanze, lavaggio delle mani e divieto di assembramento. Si ricorda che, allo stato, l'unico modo per evitare la diffusione del contagio consiste nel ridurre all'essenziale i contatti sociali per tutta la durata dell'emergenza. Al fine di non determinare allarme tra la popolazione si chiede di far esclusivamente riferimento a fonti ufficiali quali la Regione Lazio, il Seresmi, lo Spallanzani, e la Direzione Generale dell'Azienda Asl".