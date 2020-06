L'uomo, con precedenti di polizia, dovrà espiare una pena di 4 anni e 4 mesi di reclusione in quanto responsabile del reato di ricettazione. Dopo le formalità di rito l'arrestato è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Latina come disposto dell'A.G. inquirente.

Nella giornata odierna, i Carabinieri della Stazione di Aprilia hanno tratto in arresto, in ottemperanza all'Ordine di Carcerazione dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Latina, un uomo di 65 anni del luogo.

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli