Sta emergendo un mix di imprudenze negli accertamenti che la Polizia Stradale di Latina sta compiendo in merito al grave incidente stradale registrato domenica sera in via del Lido, nei pressi della rotatoria all'incrocio con strada Nascosa. Se lo stato dei luoghi, a prima vista, sembra spostare le responsabilità su uno dei due automobilisti coinvolti nel terribile frontale, ciò che è venuto a galla in un secondo momento getta nuove ombre anche sul comportamento di guida dell'altro utente della strada, comunque in un contesto di scarsa prudenza generale. Basti pensare che la conducente dell'auto trovata in una posizione di apparente ragione nella dinamica del sinistro, ha rifiutato di sottoporsi alle analisi del sangue che rilevano la presenza di alcol e droghe, andando incontro ai risvolti penali del caso.

L'incidente si è registrato poco prima delle 21, quando una Fiat Punto e una Volkswagen Passat che viaggiavano in direzioni opposte sono entrate in collisione quasi frontalmente al centro della strada. Com'è possibile immaginare, l'urto è stato maggiore sul lato sinistro, quello del conducente. A riportare le conseguenze peggiori è stato il romeno di 24 anni che sedeva al volante della Passat diretto verso il lido in compagnia di una sua connazionale: mentre lui è stato trasportato presso il pronto soccorso dell'ospedale "Santa Maria Goretti" con l'urgenza riservata ai codici rossi, per la donna l'ambulanza ha dato la priorità "gialla". I soccorsi sono stati necessari anche per la donna di 38 anni Latina che guidava la Punto, ma con ricovero presso l'ospedale ortopedico Icot.