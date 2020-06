Alle 2 della scorsa notte, a Latina, i carabinieri del Nor Sezione Radiomobile, nel corso di un servizio di controllo del territorio, denunciavano a piede libero un 43enne del luogo per "guida in stato di ebbrezza alcolica".

L'uomo, fermato dai militari operanti mentre era alla guida dell'autovettura, sottoposto ad accertamenti etilometrici veniva trovato con un tasso alcolemico superiore ai limiti di legge. Nel medesimo contesto operativo, l'uomo si rifiutava di sottoporsi ad accertamento per l'uso di sostanze stupefacenti e per tale condotta, ed è stato denunciato anche per "rifiuto sottoporsi ad accertamenti dello stato di alterazione psicofisica correlata all'uso di sostanze stupefacenti"