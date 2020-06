Ripreso dalle telecamere mentre abbandona rifiuti, il commento del sindaco Antonio Terra: "Domenica i nuovi impianti di videosorveglianza che abbiamo installato nel nostro territorio hanno ripreso l'ennesimo tentativo di sporcare la nostra Città. I responsabili saranno ora identificati e prontamente sanzionati. Io continuo a non comprendere queste abitudini incivili, che sono innanzitutto illogiche, dal momento che il Comune ha attivato (e non da oggi) tutte le procedure necessarie a smaltire rifiuti di ogni tipo. Fare la fatica di caricare materassi e reti su un furgone, guidare per chissà quanto e poi scaricare il rifiuto a bordo strada è un comportamento tremendamente stupido, oltre che un atto che rende sporco uno spazio che è di tutti, anche dell'incivile che crede di esser più scaltro perché getta lì un rifiuto prodotto. Un po' come scaricare immondizia nel proprio giardino. Adesso questo arguto signore si beccherà una bella multa. Rimane, però, la gravità di un gesto che sporca e rovina un bene di tutti".