Un grave incidente si è verificato poco fa sulla Pontina non lontano dal chilometro 91 nel Comune di Sabaudia. Ancora la dinamica è da ricostruire perchè l'intervento è in corso. A scontrarsi due auto, i Vigili del Fuoco sono al lavoro per estrarre una persona rimasta incastrata nelle lamiere.

Sul posto quattro ambulanze, un'eliambulanza, la Polizia Stradale di Terracina, i Carabinieri che stanno provvedendo alla viabilità e i volontari Anc. La Pontina è completamente bloccata il traffico è al momento deviato sulle Migliare