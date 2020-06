Tra gli attualmente positivi: 28.028 sono in isolamento domiciliare; 4.581 ricoverati con sintomi; 263 in terapia intensiva.

In base ai dati del Ministero della Salute, l' incremento di nuovi casi di Covid-19 è di +283 contro +280 di ieri. È quanto si rileva dai dati del monitoraggio sanitario sulla diffusione del nuovo coronavirus diffusi alle 18 del 9 giugno.

