Tragico incidente stradale e ancora morte sulle strade pontine. Non ce l'ha fatta Maura Colantoni, 58 anni, la donna che ha perso la vita nell'incidente stradale avvenuto ieri pomeriggio lungo la Pontina, nel territorio che insiste nel comune di Sabaudia. Al km 91, il drammatico incidente con un'altra automobile condotta da un donna del posto, che è stata trasportata in elicottero al San Camillo. Sul posto anche diverse autoambulanze.

Lo scontro fra le due vetture è stato frontale. La dinamica di quanto accaduto è ancora in fase di ricostruzione ed è al vaglio degli agenti della polizia stradale di Terracina, che si sono occupati dei rilievi di rito lungo la Pontina. I mezzi, come da prassi, sono stati sequestrati. In serata, dopo l'intervento dell'Anas per la messa in sicurezza, la strada è stata riaperta al traffico.