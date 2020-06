Il contatto e la degenza con il San Raffaele di Roma ha indotto a disporre la quarantena per quattro persone residenti in provincia di Latina che vivono tra Terracina, il capoluogo e Aprilia. Una delle quattro inoltre è un accompagnatore, al momento non presentano dei sintomi ma in via precauzionale la Asl di Latina ha disposto che si attengano alle disposizioni previste.

Nelle ultime ore il focolaio del San Raffaele alla Pisana ha preoccupato e ha rappresentato un fulmine a ciel sereno che in tanti non pensavano di dover affrontare.

E' emerso - secondo l'indagine epidemiologica - che possa essere sfuggito qualche tracciamento tra chi è stato trovato positivo nella struttura, a quanto pare un operatore socio sanitario risultato contagiato agli inizi di maggio.

Oltre all'indagine epidemiologica della Asl, c'è anche una indagine della Procura di Roma che ha delegato i carabinieri del Nas per accertare eventuali responsabilità in sede penale e se siano stati commessi dei reati. Il bilancio da quanto è scattata l'emergenza parla di 41 persone contagiate e una deceduta.