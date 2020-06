Finisce in carcere una 58enne di Campoverde, ad Aprilia, che alle 15 circa di ieri è stato raggiunto dai carabinieri della locale Stazione in ottemperanza all'ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Roma.

L'arrestata, che deve scontare la pena per il reato commesso nel 2017, è stata condotta presso la casa circondariale di Roma Rebibbia femminile come disposto dell'Autorità Giudiziaria.