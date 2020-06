Il ragazzino, supportato dai genitori, ha quindi deciso di rivolgersi ai poliziotti della Questura di Latina. Il rapido lavoro degli investigatori, che hanno anche acquisito gli screenshot relativi agli scambi di messaggi tra i ragazzi, ha permesso di individuare e denunciare al Tribunale dei Minorenni il "bullo" responsabile dei gravi fatti in argomento per i delitti di lesioni personali e minacce.

Qualche giorno fa il tredicenne, mentre era in bici con un amico in centro, ha casualmente incontrato il sedicenne che lo ha aggredito brutalmente con calci e pugni, provocandogli la frattura delle ossa nasali con deviazione del setto ed emorragia sottorbitaria.

Da ciò inizia per il malcapitato una vera e propria persecuzione attraverso continui messaggi sulle note piattaforme Instagram e Tik Tok, dove viene ripetutamente offeso e minacciato anche da un terzo ragazzo sedicenne, il quale arriva addirittura ad offrire una "taglia" di 20 euro, attraverso WhatsApp, a chiunque gli portasse sotto casa il tredicenne da "punire".

La vicenda deriva da una amicizia virtuale, nata sui social network, durante il periodo del lockdown tra il tredicenne ed una ragazza sua coetanea, la quale nel corso del tempo avrebbe manifestato una forte infatuazione per il ragazzo, senza però esserne corrisposta.

