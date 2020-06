Ancora una giornata di maltempo su tutta la provincia, con conseguenze dannose soprattutto per gli stabilimenti balneari e le spiagge, più in generale per una stagione turistica che, con tutte le difficoltà legate all'emergenza, non riesce a decollare. A Terracina, come mostrano le pagine di Sei di Terracina se, in un tratto di mare al largo, si è sviluppata una tromba marina, fenomeno meteorologico che si crea per via di un cumulo di correnti. L'allerta meteo è stata lanciata ieri dal bollettino regionale, sono previste piogge e raffiche di vento per tutta la giornata.