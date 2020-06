Zero. Dopo Rocca Massima che non ha mai avuto contagiati tra la popolazione, nel nord pontino anche Norma può dirsi virus-free. Il sindaco Gianfranco Tessitori infatti, ha annunciato che il tampone sull'ultima cittadina risultata positiva, è negativo. Il che porta il conto a zero. «Resta una sola persona tutt'ora in isolamento preventivo - ci conferma il primo cittadino - non è positiva, ma è stata isolata per aver avuto contatti con soggetti psoitivi. A breve, dopo che un altro cittadino proprio in queste ore ha ricevuto l'ok a lasciare l'isolamento, potremo finalmente dire che non ci sono più persone non solo positive, ma nemmeno isolate dal resto della comunità».

A Norma nel tempo sono risultata positivi tre cittadini. La prima, una donna contagiata probabilmente da un conoscente, sin dai primi giorni della pandemia (ha accusato i primi sintomi a fine febbraio e si è messa in auto isolamento in attesa dei test) ha vissuto in casa isolata dalla famiglia. Oltre due mesi. Poi è risultato positivo un operatore volontario dell'avis che avrebbe ricevuto il contagio durante una campagna di raccolta sangue. Il virus sarebbe poi passato anche alla moglie. «Per fortuna - aggiunge il sindaco - nessuno ha avuto bisogno di ricovero. Hanno mostrato qualche sintomo, ma tutto sommato i nostri concittadini sono stati in buone condizioni. A parte qualche isolato comportamento da censurare, devo ammettere che la popolazione ha risposto bene all'emergenza. In una comunità come quella di Norma il senso di appartenenza è forte, ma è altrettanto forte il rischio che un sospetto, un commento fuori luogo inneschi un focolaio di veleni. Devo dire che i miei concittadini hanno capito la straordinarietà della situazione e del bisogno di seguire regole di vita e restrizioni mai adottate prima. Dobbiamo continuare a tenere alta l'attenzione perché il virus non torni a girare». Nel Nord pontino solo Rocca Massima non ha avuto casi di contagio. Aprilia naturalmente, compresa la situazione emergenziale legata alla Rsa San Michele Hospital, ha fatto temere la possibilità di un cluster, una diffusione massiccia del virus. I casi, meno di cento, sono in fortissima riduzione.