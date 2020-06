Lo seguono dopo il rifornimento di sigarette, lo aggrediscono e lo rapinano. Il gestore di un tabacchi di Lanuvio è stato bloccato lungo via dei Giardini, ad Aprilia, da un'auto da cui sono scesi due banditi, probabilmente armati, pochi istanti dopo aver prelevato dal centro smistamento apriliano 10mila euro in sigarette.

La vittima ha tentato di difendere se stesso e la merce venendo però sopraffatto dai malviventi. Sembra, stando ad una prima ricostruzione, che sia stato anche trascinato dalla vettura in fuga. Sul posto dopo l'allarme al 112 sono giu ti i carabinieri di via tiberio e un'ambulanza del 118 che ha soccorso e trasferito in clinica il commerciante.