Tre persone arrestate per rissa. E' questo il bilancio di quanto avvenuto l'altra notte a Colleferro, con una delle persone coinvolte che risulta essere di Artena. In particolare, i carabinieri della Stazione di Gavignano e quelli dell'Aliquota radiomobile della Compagnia di Colleferro - agli ordini del capitano Ettore Pagnano - sono intervenuti in un bar colleferrino e hanno arrestato un 21enne colombiano residente ad Artena e una coppia di Colleferro (39 anni lui e 35 anni lei) proprio per l'ipotesi di rissa aggravata.



Già conosciuti dalle forze dell'ordine, i tre sono stati sorpresi a prendersi a calci e pugni fuori dal bar: una rissa nata per futili motivi. I carabinieri hanno allontanato la folla e li hanno bloccati. Prima di accompagnarli in caserma, i tre sono stati portati in ospedale per curare le contusioni alle mani e agli zigomi. Già processati per direttissima, il 21enne artenese e la 35enne si sono visti disporre l'obbligo di firma, mentre il 39enne è finito ai domiciliari.