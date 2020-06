Nessun altro decesso, invece, è stato riscontrato nelle ultime 24 ore. Quasi uguale anche la situazione dei guariti: ce n'è soltanto uno in più rispetto all'ultima rilevazione, con il totale che si attesta a 769 persone che hanno sconfitto il Coronavirus. Infine, sempre dalla Asl hanno reso noto che 62 persone sono uscite dal periodo di sorveglianza domiciliare preventiva.

Resta quasi invariata, tra i Castelli Romani e il litorale a sud della Capitale d'Italia, la situazione legata all'emergenza Coronavirus dal punto di vista sanitario. Poco fa, infatti, dalla Asl Roma 6 hanno fatto sapere che una sola persona in più di ieri è risultata positiva al Covid-19, con il totale di chi ha contratto il virus dall'inizio dell'emergenza che è salito a 1.388 individui.

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli