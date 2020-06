L'uomo nel corso di un servizio di controllo alla circolazione stradale – non ottemperava all'invito di fermarsi da parte dei militari operanti e, raggiunto dopo un breve inseguimento da parte dei medesimi, alla formale contestazione di alcune violazioni al codice della strada inveiva nei loro confronti, minacciandone l'incolumità fisica.

Non si ferma all'alt dei Carabinieri e tenta la fuga ma viene fermato. E' quanto accaduto nella notte appena trascorsa a Terracina dove i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della compagnia di Terracina, hanno denunciato per il reato di "resistenza a pubblico ufficiale" un 27enne di origini indiane residente a Terracina.

