Di conseguenza, visti i 48 casi registrati dall'inizio dell'epidemia, le persone attualmente positive al nuovo Coronavirus sono "solo" tre: due di loro sono ricoverate e una è in isolamento domiciliare.

In particolare, il primo cittadino ha evidenziato che negli ultimi giorni due donne di 83 e 96 anni, entrambe ricoverate in case di riposo, sono decedute "con" il Covid-19. Al contempo, altre persone sono invece guarite e, di conseguenza, il numero di chi ha sconfitto il Coronavirus è salito a 34 persone.

