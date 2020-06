Crescono, rispetto all'incremento di 202 casi registrato ieri, i nuovi casi di Coronavirus. Seppure non si parli di numeri come quelli del pieno dell'emergenza, le persone positive al Covid-19 registrate oggi sono 379, ossia 177 in più rispetto ai 202 delle 24 ore precedenti.

Questo dato, rilevato grazie ai dati del monitoraggio sanitario sulla diffusione del nuovo Coronavirus, porta le persone attualmente positive a 30.637. I casi totali dall'inizio della pandemia, invece, sono 236.142.

Le persone decedute, con la conferma della causa del decesso attribuibile al Covid-19 che sarà fornita dall'Istituto superiore di Sanità, sono invece 34.167, mentre i guariti salgono a quota 171.338.

Tra i 30.637 attualmente positivi, 26.270 persone si trovano in isolamento domiciliare, 4.131 sono ricoverate con sintomi e 236 risultano essere in terapia intensiva.