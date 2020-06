Stato di calamità naturale per gli eventi atmosferici del 5 giugno scorso. Il Comune di Latina ha disposto la delibera di giunta con cui viene fatta la richiesta alle autorità competenti. I danni della mareggiata sono stati ingenti e l'amministrazione comunale spera di ottenere fondi a sostegno per la sistemazione del litorale. La richiesta dello stato di calamità naturale è stato uno dei temi affrontati durante la riunione tra il sindaco Damiano Coletta e gli operatori balneari, avvenuta proprio all'indomani dell'evento atmosferico.

I fatti sono accaduti nel pomeriggio del 5 giugno 2020 quando il territorio comunale è stato interessato da un evento atmosferico di straordinaria portata, con un improvvisa "mareggiata", sul litorale cittadino. «Questo evento - si legge nella delibera - ha provocato ingenti danni a proprietà demaniali marittime ed anche private lato spiaggia; le zone colpite sono state quelle della Marina di Latina , in particolare con ingenti danni alle strutture degli stabilimenti balneari insediati sul litorale e degli alberghi con affaccio al mare; gli operatori turistici detentori di detti stabilimenti hanno già dovuto affrontare non poche difficoltà anche a seguito dell'emergenza sanitaria Covid-19 con restrizioni relative al contingentamento per gli utenti di detti stabilimenti».