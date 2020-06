Abbandonata a Fossignano. Questa mattina i carabinieri del reparto territoriale di Aprilia hanno recuperato la vettura del settantenne che ieri è stato rapinato in via dei giardini. I banditi avevano abbandonato il mezzo in una zona periferica del quartiere Fossignano. E l'abitacolo sarà sottoposto ad una serie di accertamenti per verificare la presenza di qualche elemento utile alle indagini tipo impronte digitali o altro. L'agguato è stato messo a segno poco dopo che la vittima titolare di una rivendita di tabacchi al Lanuvio, aveva appena ritirato dal deposito dei monopoli sigarette per un valore di circa 10.000 €. È molto probabile che i rapinatori attendessero direttamente su via dei giardini la vittima che usciva dalla zona artigianale dove da circa un anno ha la nuova sede il deposito.

Con uno stratagemma hanno costretto il tabaccaio a fermarsi, hanno aperto la portiera e lo hanno scaraventato a terra. Il settantenne attentato di resistere ai banditi aggrappandosi anche allo sportello del veicolo in fuga e venendo trascinato per alcuni metri prima di finire di nuovo rovinosamente a terra Riportando diverse contusioni, una ferita alla testa e una sospetta frattura alla spalla. Soccorso da un'ambulanza del 118 è stato trasferito in ricoverato nella clinica città di Aprilia.