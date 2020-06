Nella giornata di ieri, ad Itri, i carabinieri della Stazione di Itri, traevano in arresto un 49enne, in esecuzione di ordinanza di aggravamento della misura cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Cassino.

Il provvedimento scaturisce da una serie di violazioni degli arresti domiciliari da parte dell'arrestato. L'autorità giudiziaria, concordando pienamente con le risultanze investigative dei carabinieri, aggravava la misura cautelare degli arresti domiciliari con quella del regime carcerario. Il prevenuto è stato condotto presso la casa circondariale di Cassino.