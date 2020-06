Lavori infiniti, un ordigno appoggiato nell'aiuola e ora anche una perdita di acqua. Succede all'incrocio tra via Tiberio e via Aldo Moro dove da questa mattina si è registrata una importante perdita di acqua che ha allagato la sede stradale.

Non sono in corso interventi o cantieri di alcun tipo in strada: per questo sono stati i residenti a chiedere un pronto intervento del gestore del servizio idrico prima che si potessero verificare ulteriori problemi.

Acqualatina, proprio nel primo pomeriggio, ha annunciato l'interruzione della fornitura idrica in via Tiberio e via Caracalla per permettere i lavori di sistemazione del guasto. La situazione dovrebbe tornare alla normalità entro le 19.