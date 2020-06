Prima la discussione per futili motivi, poi la rissa. È successo questa mattina, a Lenola, in una struttura di accoglienza, dove i carabinieri del luogo denunciavano ed identificavano due 18enni di origine albanese per il reato di "rissa".

I due, denunciati a piede libero, entrambi ospiti di un struttura di accoglienza, a seguito di una controversia sorta per futili motivi, si affrontavano nei pressi della citata struttura in una violenta colluttazione con alcuni residenti del luogo a seguito della quale riportavano entrambi lesioni lievi.