Una copiosa perdita di acqua dalla condotta idrica potrebbe essere alla base dell'incidente autonomo, nel quale è rimasta coinvolta un centauro donna. Adesso saranno gli agenti della Polizia locale a far luce sull'accaduto. L'incidente si è consumato intorno alle ore 17 in via Roma, a pochi metri dalla abitazione della giovane, classe 1986.

La motociclista ha perso il controllo della sua Suzuki Gsx-R proprio all'altezza dell'intersezione con via San Tommaso d'Aquino, dove da qualche giorno è presente una vistosa perdita d'acqua. La moto è scivolata via sull'asfalto arrivando fino nella carreggiata opposta, mentre la donna è caduta a terra. Immediati i soccorsi lanciati da alcuni passanti. Qualche istante dopo è arrivata un'ambulanza che ha provveduto a bloccare la donna sulla spinale e a trasferirla presso il pronto soccorso dell'ospedale Santa Goretti di Latina, dove è stata ricoverata per accertamenti. Le sue condizioni non sono gravi, ma la brutta caduta ha richiesto alcuni esami specifici presso il nosocomio del capoluogo per scongiurare fratture o lesioni agli arti.