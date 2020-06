Fortunatamente, una persona si sarebbe frapposta fra gli aggressori e il giovane ferito, chiamando poi i soccorsi: i sanitari di un'ambulanza hanno portato il ragazzo al Pronto soccorso, mentre un amico del giovane ha avvisato la mamma dell'accaduto. In ospedale il giovane è stato curato: ha riportato una fratturo maxillo-facciale e dovranno essere valutate le condizioni di un occhio. Le ferite sono state suturate con vari punti. Al Pronto soccorso, nella notte, è intervenuta anche una Volante del commissariato: sarà la polizia di Anzio a indagare sull'accaduto, ma stando a quanto riferito dalla mamma del ragazzo su Facebook sarebbe nota anche l'identità di chi ha picchiato i il figlio.

