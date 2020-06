Un incidente stradale autonomo è finito in tragedia all'estrema periferia di Nettuno. In via dei Laghi, zona Sandalo di Ponente, un uomo di 51 anni di Aprilia, residente a poca distanza dal punto dell'incidente, ha perso la vita. L'uomo era in sella alla sua moto Harley Davidson quando, per cause al vaglio della polizia locale di Nettuno, ha perso il controllo della moto finendo fuori strada.

Ha urtato un piccolo cordolo e poi è finito contro il cancello di una abitazione. Sono stati immediatamente chiamati i soccorsi, giunti sul posto con un'ambulanza e un elicottero del sistema regionale: purtroppo i tentativi di rianimazione sono stati vani e l'uomo ha perso la vita. La salma è stata messa a disposizione del magistrato di turno della procura di Velletri. La dinamica, come detto, è al vaglio della polizia locale di Nettuno.