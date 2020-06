Tre nuovi casi e altrettante guarigioni. E' questo il bilancio odierno dell'emergenza Coronavirus sul territorio dei Castelli Romani e del litorale a sud della Capitale d'Italia. In particolare, dalla Asl Roma 6 hanno fatto sapere che due dei tre contagi registrati nelle ultime 24 ore fanno riferimento al cluster della struttura sanitaria romana in zona Pisana dove, da una settimana circa, è stato riscontrato un focolaio piuttosto importante di Covid-19. Con questi ulteriori casi, dunque, le persone che dall'inizio della pandemia hanno contratto il virus sono diventate 1394. I decessi, invece, restano stabili a 135, mentre i guariti sono diventati 787. Al contempo, altre 22 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare preventiva.

