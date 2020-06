"In Provincia di Latina dagli anni '60 sono stati assai esigui gli investimenti atti ad adeguare la capacità dei collegamenti viari al traffico, sempre più caratterizzato da un aumento veicolare. A fronte di tali incrementi - prosegue il Presidente della Commissione Lavori Pubblici Cardillo Cupo - però sono stati pochi i lavori per adeguare la sede stradale o per potenziarne il pacchetto.

Infatti, se prima del 2014 le risorse economiche hanno permesso un'attività manutentiva appena sufficiente per ben 950 km di strade, dopo il 2014, a seguito della riforma cd "Delrio", l'attività gestionale della strade provinciali (che ad oggi conta 889 km circa) ha subito una forte riduzione delle risorse economiche a disposizione per la manutenzione straordinaria e ordinaria".

A causa dell'esiguità delle risorse economiche, gli interventi manutentivi si sono concentrati sul piano viario (bynder e tappetino di usura), sui parapetti e sulla barriere di sicurezza, sulla messa in sicurezza di incroci e sulla segnaletica verticale e orizzontale. La mancanza di adeguata manutenzione per un lungo periodo ha conseguentemente comportato un aumento costante del degrado del patrimonio stradale,tanto che si è dovuto procedere all'emissione di ordinanze per limitare la velocità o la portata, sino all'istituzione del senso unico alternato ed alla chiusura del transito - soprattutto sui ponti - al fine di garantire la sicurezza e l'incolumità degli utenti della strada.

Che la situazione dei ponti necessiti di monitoraggio - prosegue il Presidente della Commissione LL.PP. - è stato confermato nell'estate del 2017, quando a seguito di verifiche strutturali si è dovuto procedere alla demolizione del ponte stradale della SP Badino che attraversava il fiume Sisto nel Comune di Terracina, ragione per cui l'attuale aggiudicazione della gara per le analisi strutturali dei ponti, ad iniziare dall'area Sud della Provincia di Latina, è quindi di particolare importanza se si considera che complessivamente i ponti provinciali sono ben 770 e molti assai diversi tra loro sulle modalità di realizzazione, rendendo necessario un controllo e un monitoraggio continuo per garantire l'incolumità e la sicurezza dei cittadini della nostra Provincia.