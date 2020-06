Una morte evitata grazie alla tempestività, professionalità e collaborazione del personale sanitario della Residenza Sanitaria Assistenziale "Poggio Ducale" di Minturno. L'episodio ha avuto come teatro proprio l'ingresso della struttura sanitaria di via degli Eroi, dove sono ospiti sessanta anziani. L'altra mattina un pensionato di Formia si era recato presso la Rsa minturnese per andare a fare visita ad un suo congiunto. Una visita simile a quella degli ultimi mesi, con gli ospiti che incontrano i parenti all'esterno, in seguito alle precauzioni che sono state adottate dai vertici della struttura per l'emergenza Covid-19. Il pensionato dopo aver parcheggiato la sua auto è sceso dall'abitacolo, ma è subito crollato a terra, colto da un infarto con conseguente arresto cardiaco. Una operatrice sanitaria si accorgeva subito del malore accusato dal pensionato e dava l'allarme. Immediatamente gli infermieri in servizio intervenivano e si accorgevano che l'uomo non aveva più polso, essendo in arresto cardiaco. Venivano avviate le manovre di rianimazione, mentre gli altri dipendenti in servizio si preoccupavano di recuperare il defibrillatore e di avvertire il personale del 118. Manovre che si rivelavano determinanti, in quanto il cuore del pensionato tornava a battere.

Un'operazione di soccorso andata a buon fine, in attesa dell'arrivo dell'ambulanza del 118, il cui personale provvedeva a trasferire il paziente presso l'ospedale Dono Svizzero di Formia. Qui i sanitari dell'unità cardiologica lo hanno subito sottoposto alle cure del caso. Un episodio che non ha avuto un epilogo tragico grazie agli immediati soccorsi prestati con grande competenza e che hanno visto impegnati infermieri e operatori sanitari, ognuno dei quali ha dato il proprio contributo.