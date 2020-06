Tre arresti a Latina per possesso illegale di armi da fuoco. E' accaduto in Viale Europa, dove i carabinieri hanno tratto in arresto Stefano Carocci, 38 enne del capoluogo, Pietro Finocchiaro, 40enne, entrambi sorpresi a trasportare in auto tre pistole con silenziatore e un colpo in canna. Insieme a loro è finito in manette anche F.F., 29enne incensurato di Velletri, che al momento del fermo si trovava con loro in auto. Dovranno tutti rispondere di porto illegale di armi e

L'operazione è il culmine di una indagine nata dal controllo operato nel febbraio 2019, quando Carocci venne trovato in possesso di circa centomila euro in contanti, stipate in buste elettrosaldate mentre era alla guida della sua auto.

I tre, a bordo della vettura, avevano nello specifico un Glock calibro 45 con matricola avrasa e con colpo in canna, una una pistola Sauer Sp 2022 cal. 9x21 con matricola abrasa e una Glock 9x21 con caricatore inserito e 15 cartucce, oltre al silenziatore, risultata provento di furto denunciato nel 2019 ad Aprilie. Il tutto era nascosto in buste della spesa riposta sul tappetino anteriore della Fiat 500 su cui viaggiavano. Avevano con loro anche altri 3 caricature con cartucce.