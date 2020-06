Momenti di paura stamattina in un condominio popolare di via Londra per il malfunzionamento di un ascensore. Per cause ancora da accertare, la cabina ha continuato a scendere di mezzo metro circa dopo essere arrivata al piano terra: all'interno c'era un condomino di 30 anni, rimasto bloccato nell'ascensore tra un piano e l'altro.

È stato necessario l'intervento dei Vigili del fuoco per bloccare l'ascensore, evitando che scendesse ancora durante le operazioni di soccorso, e tirare fuori l'uomo rimasto all'interno. Il trentenne è stato poi affidato ai soccorritori di un'ambulanza del 118, in stato di choc, per il trasporto in ospedale dov'è stato sottoposto agli accertamenti del caso.