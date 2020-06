"Oggi sono solo tre le persone positive riscontrate nel Lazio". Lo ha spiegato il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, in occasione della videoconferenza con i giornalisti in corso dallo Spallanzani di Roma. Zingaretti ha sottolineato che il dato di oggi è positivo, ma bisogna sempre tenere alta l'attenzione.

"Faccio un appello sulla scuola, viste le scelte di carattere elettorale - conclude il presidente in conferenza - Sarebbe bene fare uno sforzo: che i seggi per le elezioni si tengano il più possibile in luoghi separati dagli edifici principali, ad esempio nelle palestre, o comunque in altri luoghi, per evitare l'interruzione dell'anno scolastico già alla ripresa".