Focolai sotto controllo, oggi a Roma si registra il dato minimo di sempre con 1 caso e in totale sono 3 i casi positivi nella regione di cui 2 riferibili al focolaio del San Raffaele Pisana di Roma. Il focolaio raggiunge così un totale di 111 casi positivi e 5 decessi correlati. Il sistema dei controlli ha funzionato e si è risposto con grande tempestività, ma non dobbiamo mai abbassare la guardia perché sono situazioni che possono ripresentarsi.

Al San Raffaele Pisana i 2 casi riferiti al cluster sono riferiti alla Asl Roma 5. In settimana verranno nuovamente eseguiti i test a tutti i dipendenti e tutti i pazienti rimasti. E' chiuso il cluster dello stabile in Piazza Pecile (Garbatella) all'interno non ci sono casi positivi. Nel palazzo le persone negative rimangono in sorveglianza dalla Asl Roma 2 e nei prossimi giorni verrà ripetuto il tampone. Per quanto riguarda il Centro Rai di Saxa Rubra sono tutti negativi i tamponi collegati al focolaio del San Raffaele effettuati ieri presso il drive-in di Santa Maria della Pietà (Asl Roma 1) e in totale sono stati effettuati 110 tamponi.

Proseguono le attività per i test sierologici sugli operatori sanitari e le Forze dell'ordine, i decessi sono stati 3 nelle ultime 24h, mentre sono stati 33 i guariti nelle ultime 24h raggiungendo un totale complessivo di 5.855 che sono circa cinque volte il numero degli attuali positivi" commenta l'Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato.

La situazione nelle Asl, Policlinici Universitari e Aziende Ospedaliere:

Asl Roma 1 – 1 nuovo caso positivo. 2 decessi. 30 le persone che sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. Tutti i tamponi effettuati al Santa Maria della Pietà per il centro Rai Saxa Rubra ieri sono negativi;

Asl Roma 2 – Non si registrano nuovi casi positivi. 4 le persone che sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;

Asl Roma 3 – Non si registrano nuovi casi positivi. 1 decesso;

Asl Roma 4 – Non si registrano nuovi casi positivi;

Asl Roma 5 – 2 nuovi casi positivi riferibili al cluster dell'IRCCS San Raffaele Pisana;

Asl Roma 6 – Non si registrano nuovi casi positivi. 10 le persone che sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;

Asl di Frosinone – Non si registrano nuovi casi positivi. 0 decessi. 13 le persone che sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;

Asl di Latina - Non si registrano nuovi casi positivi. 0 decessi. 58 le persone che sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;

Asl di Rieti – Non si registrano nuovi casi positivi. 0 decessi. 6 le persone che sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;

Asl di Viterbo - Non si registrano nuovi casi positivi. 0 decessi e 5 le persone che sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;

Azienda Ospedaliero - Universitaria Sant'Andrea - Conclusi i test per l'indagine sierologica sul personale sanitario. Partiti i test sierologici per i privati cittadini. Ripresa l'attività ambulatoriale;

Azienda ospedaliera San Camillo - Conclusi i test per l'indagine sierologica sul personale sanitario. Partiti i test sierologici per i privati cittadini. Ripresa l'attività ambulatoriale;

Azienda Ospedaliera San Giovanni - Conclusi i test per l'indagine sierologica sul personale sanitario. Partiti i test sierologici per i privati cittadini. Ripresa l'attività ambulatoriale;

Policlinico Umberto I – 29 pazienti ricoverati di cui 1 in terapia intensiva. 1 paziente guarito. Conclusi i test per l'indagine sierologica sul personale sanitario;

Policlinico Tor Vergata – 13 pazienti ricoverati. Ultimati i test di sieroprevalenza sugli operatori sanitari;

Policlinico Gemelli - 55 pazienti ricoverati al Covid Hospital Columbus di cui 9 in terapia intensiva;

Ares 118 - Operativo al numero verde 800.118.800 il servizio di assistenza psicologica per i cittadini;

IFO - Operativo il laboratorio per il test sierologico e il laboratorio per il test COVID H24;

Istituto Zooprofilattico - Conclusi i test per l'indagine sierologica sul personale sanitario. Partiti i test sierologici per i privati cittadini e medici veterinari. Il servizio è on line con prenotazioni dal sito;

Ospedale Pediatrico Bambino Gesù - i pazienti ricoverati al centro Covid di Palidoro restano 5, tutti in buone condizioni generali. Ad oggi, oltre 200 pediatri del territorio ed ospedalieri hanno usufruito del servizio di teleconsulto pediatrico;