Le attività svolte dall'Arma territoriale consentivano di accertare che la suddetta misura era divenuta insufficiente per tutelare l'incolumità della vittima. L'arrestato è stato pertanto associato presso la casa circondariale di latina, così come disposto dall'autorità giudiziaria.

Nella giornata di ieri, alle 15 circa a Campoverde (Aprilia), i carabinieri della locale stazione, in ottemperanza all'ordinanza di aggravamento di misura cautelare emessa dal Tribunale di Latina, hanno tratto in arresto un 19 enne di Reggio Calabria, già destinatario della misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare con divieto di avvicinamento alla madre.

