Non c'è solo Anzio a essere diventata Covid free. Poco fa, infatti, anche il sindaco di Nettuno, Alessandro Coppola, ha annunciato che l'ultimo cittadino positivo al Coronavirus in città è guarito e, di conseguenza, non si registrano più casi di Covid-19.

Un giorno tanto atteso, quello di oggi, per il litorale romano, che in un solo colpo ha visto guarire quattro persone e lasciare nel cassetto dei ricordi il brutto momento dell'emergenza, ossia quando i dati dei positivi al virus crescevano a ritmo serrato e si registravano anche decessi.

La speranza, dunque, è che ora questa situazione persista nel tempo, senza dover assistere a cambiamenti in negativo.