Nelle scorse ore, in viale Le Corbusier, a Latina, i poliziotti della Squadra Volante della Questura del capoluogo hanno arrestato un 40enne per l'ipotesi di reato di detenzione, ai fini di spaccio, di sostanze stupefacenti.

In particolare, tutto è avvenuto nei pressi del Colosseo: durante un posto di blocco, gli agenti hanno notato che una donna mostrava segni di nervosismo, tentando di eludere i poliziotti e allontanarsi dalla zona. A quel punto è stata identificata: si trattava di una 36enne incensurata che, con il suo atteggiamento, ha indotto gli agenti a estendere la perquisizione anche alla sua casa: è qui che, in cucina, è stato trovato hashish. La donna ha spiegato che la stessa apparteneva al compagno, un 40enne. A quel punto sono scattate rapide indagini che hanno consentito di rintracciare e perquisire l'uomo: anche lui è stato trovato in possesso di altro stupefacente.

Tra l'altro, la perquisizione domiciliare ha consentito di ritrovare circa quattro etti di hashish e venti grammi di cocaina già suddivisa in dosi; in più, sono stati trovati anche 24.500 euro in contanti e alcuni foglietti con sopra trascritti nominativi, cifre in denaro e indicazioni di quantitativi di droga ceduti, nonché il materiale necessario alla pesatura e al confezionamento delle singole dosi di stupefacente per la vendita al dettaglio, quali bilancini, ritagli in cellophane, nastro adesivo.

A quel punto, l'uomo è stato arrestato e accompagnato nel carcere di Latina.