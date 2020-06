Non usciva di casa da giorni e non rispondeva alle telefonate e i vicini, preoccupati, hanno deciso di lanciare l'allarme, chiedendo aiuto ai carabinieri del Reparto Territoriale di Aprilia. Purtroppo, una volta entrati nell'appartamento, i militari hanno trovato l'uomo privo di vita.

E' durato per diverse ore l'intervento che, a partire dal tardo pomeriggio di oggi, ha impegnato non solo i militari, ma anche i Vigili del Fuoco di Aprilia e Latina, l'automedica e gli operatori del 118.

A quanto pare l'anziano, classe 1948, dopo essere stato di recente colpito da un lutto a causa della perdita della anziana madre, viveva solo in un appartamento ai piani alti di una delle palazzine di via Inghilterra. Da giorni non dava notizie di sé, sembrava svanito nel nulla e ciò ha spinto i vicini a lanciare l'allarme.

Subito si è temuto il peggio e per riuscire a entrare in casa i militari hanno dovuto chiedere aiuto ai vigili del fuoco che hanno dovuto sfondare la porta dell'appartamento per poter accedere ai locali. Una volta dentro, la triste conferma: l'uomo è stato trovato privo di vita.