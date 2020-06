Stanno effettuando dei lavori di scavo in giardino e improvvisamente dal sottosuolo riaffiora un residuato bellico della Seconda Guerra Mondiale. È accaduto nel pomeriggio di ieri ad Ardea, nella zona della Nuova California: immediata la chiamata ai carabinieri che, una volta giunti sul posto con una pattuglia della Stazione di Tor San Lorenzo (afferente alla Compagnia di Anzio coordinata da capitano Giulio Pisani) hanno constatato la presenza dell'oggetto da guerra e hanno subito contattato gli artificieri di Roma.

Gli esperti, arrivati in zona, hanno constatato che si trattava di un proiettile di artiglieria e che fortunatamente non aveva carica esplosiva. Di conseguenza, il residuato bellico è stato rimosso e portato via in sicurezza.