Tre arresti, due denunce, diverse perquisizioni e importanti sequestri di droga e armi. È questo il bilancio di una maxi operazione dei carabinieri della Compagnia di Anzio che, coordinati dal capitano Giulio Pisani, hanno messo a punto sul territorio di Ardea. Tutto è avvenuto nel corso della mattinata di ieri, con l'impegno dei militari della locale Tenenza: gli arrestati e i denunciati dovranno rispondere, a vario titolo, di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione illecita di armi comuni di sparo in concorso.

Si tratta di quattro uomini e una donna, due dei quali incensurati. Di questi, 4 sono uomini domiciliati ad Ardea e di età compresa tra 26 e 56 anni. I blitz sono scattati dopo alcune settimane di indagini e le perquisizioni hanno consentito di ritrovare e sequestrare diverse centinaia di grammi tra marijuana, hashish e cocaina.

In più, come accennato, i carabinieri coordinati dal capitano Pisani hanno sequestrato anche due fucili da caccia illecitamente detenuti, 39 cartucce, più di un chilo di polvere da sparo e 419 inneschi al mercurio. Tutto, chiaramente, era custodito in modo illegale.

E non è tutto: sempre i carabinieri della Tenenza, nel medesimo contesto, hanno segnalato alla Prefettura di Roma due giovani assuntori di sostanze stupefacenti, trovati in possesso di piccole quantità di stupefacente per uso personale.

Dei tre arrestati, due uomini sono stati condotti in carcere mentre la donna, in quanto incensurata, è stata posta agli arresti domiciliari: tutti sono in attesa dell'udienza di convalida del Tribunale di Velletri.