Intercettati dalla Polizia Locale di Cisterna di Latina i due autori del furto di un orologio di valore avvenuto in provincia di Arezzo il 16 giugno scorso. Un uomo, M.D. classe 1999, e una donna, A.P. classe 2001, sono stati fermati ieri mattina nella centralissima Piazza Battisti mentre erano a bordo di una Alfa Romeo di colore grigio. Entrambi cittadini romeni nati in Spagna non davano giustificazioni credibili sulla loro presenza in città e pertanto la pattuglia iniziava i necessari approfondimenti.

Dalla consultazione delle banche dati emergeva che l'autovettura era stata utilizzata il giorno prima in un comune nella provincia di Arezzo per compiere un furto ad un 75enne del posto al quale una donna, molto somigliante a quella individuata a Cisterna, aveva sottratto con destrezza un orologio del valore di oltre 5.000 euro. Ulteriori accertamenti permettevano di identificare la coppia con gli autori del furto.

I due erano inoltre ricercati dai Carabinieri della provincia di Ravenna per altri reati commessi anche in Emilia Romagna. La specializzazione della coppia, soprattutto della donna, è quella di sottrarre con astuzia orologi, collane e bracciali di valore, distraendo la vittima con la richiesta di informazioni.

Gli accertamenti sono stati estesi anche al veicolo risultato intestato ad una società in provincia di Bologna fallita già da qualche anno e le cui auto, per le quali sono state attivate le pratiche per la radiazione, risultano per lo più in uso a soggetti pregiudicati.

"Il fenomeno dell'intestazione fittizia e della presenza non giustificata di soggetti – dichiara il comandante Raoul De Michelis - viene particolarmente attenzionato dalla Polizia Locale di Cisterna al fine di proteggere la nostra città da indesiderati episodi di microcriminalità. Ringraziamo i cittadini che, con le loro segnalazioni, ci consentono di conoscere in modo più puntuale ciò che accade sul territorio e, seppur con limitate risorse, ci impegniamo nell'azione di contrasto".